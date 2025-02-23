Его заметили в 22-м микрорайоне, расположенном на южной границе нашего города — дальше до Пятницкого и Кутузовского шоссе много леса вдоль реки Горетовки и ручья Журавка

Зайцы — типичные обитатели лесов Московской области. Ещё из относительно крупных животных рядом с нами живут лисы, лоси, кабаны — они тоже регулярно приходят в город.