Баннер висит во дворе корпуса 1448, на ограждении футбольного поля. Под некоторыми фотографиями — имена, позывные, даты рождения и смерти.

Сколько зеленоградцев участвует в СВО и сколько из них погибли или были ранены, официально не сообщается.