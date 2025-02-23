Эта выставка итог работы за последние два года. На ней представлено около 45 живописных и графических работ, на которых изображены Зеленоград, Калининград, Санкт-Петербург, Солнечногорск, Реутово, московская усадьба «Грачевка», Крым, Владикавказ и Гурзуф. Есть и жанровые работы: «Голубятня и дом под снос возле озера Сенеж», «Площадь моей Юности», «Водонапорные башни в Солнечногорске», «Атака казаков».

Одновременно в ДК открылась выставка Союза художников Зеленограда «И вновь цветов круговорот», посвященная 8 марта — на ней представлены картины с изображением цветов. Обе выставки будут работать до 13 марта.