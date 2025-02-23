Ольга всю жизнь живёт в Зеленограде, пишет масляными красками, любит ходить на пленэры, писать с натуры городские и сельские пейзажи. В частности, рисует любимый Зеленоград — город, который строил ее отец. Даже зимой Ольгу можно увидеть с кисточкой в зеленоградских парках. В последнее время ищет свой стиль в направлении современного искусства — импрессионизм, абстракция.
Эта выставка итог работы за последние два года. На ней представлено около 45 живописных и графических работ, на которых изображены Зеленоград, Калининград, Санкт-Петербург, Солнечногорск, Реутово, московская усадьба «Грачевка», Крым, Владикавказ и Гурзуф. Есть и жанровые работы: «Голубятня и дом под снос возле озера Сенеж», «Площадь моей Юности», «Водонапорные башни в Солнечногорске», «Атака казаков».
Одновременно в ДК открылась выставка Союза художников Зеленограда «И вновь цветов круговорот», посвященная 8 марта — на ней представлены картины с изображением цветов. Обе выставки будут работать до 13 марта.