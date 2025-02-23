Александр Ушканов (Dj Sandr) решил совместить два своих вида деятельности — педагогическую и диджейскую. Изучение политической карты Африки сопровождалось сетом из треков, в которых есть названия государств «черного континента».

«Студенты определяли названия стран, затем находили столицу, определяли координаты, выяснили что общего у всех этих стран (от двух сходств и более), а с помощью мобильных устройств нашли историческую и природную достопримечательности каждого государства», — рассказал Александр Ушканов и добавил, что смена видов деятельности прекрасно влияет на общий тонус и появление креативных идей.