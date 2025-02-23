Новый детский сад рассчитан на 250 детей. В трёхэтажном здании входы на уровне земли, большие окна, просторные атриумы, спокойная нейтральная отделка, бассейн. На улице не только обычные навесы, но и элементы для развития, экспериментов и активных игр.

Когда в новый детсад начнут набирать детей, пока неизвестно. Он войдет в состав школы 1150.