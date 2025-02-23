Инициатива и природа помогли там, где не справились коммунальщики — дворовые катки с естественным льдом не работали практически всю зиму. То было слишком тепло, то не было снега, который нужен для технологии заливки катка, а теперь снова начало теплеть.

За февраль лёд на озере, вероятно, достаточно окреп, чтобы катание было безопасным. В МЧС напоминают, что для выхода на лёд нескольких человек толщина льда должна быть не меньше 15 сантиметров. Правда, непонятно, как измерить её самостоятельно.