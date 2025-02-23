«Прекрасный зимний солнечный день. Было замечательно гулять, но не — надо было взять и испоганить бульвар. Где они со своими реагентами, когда гололёд?» — негодуют местные жители.

Они рассказывают, что до обработки было не скользко и чисто, а после — дорожки превратились в чавкающие лужи. Собачники добавляют о повреждениях лап у питомцев. На приложенных фотографиях хорошо видно, как выглядит дорога до и после обработки.

В чем была необходимость обработки реагентами, непонятно — последнее время стабильная погода с отрицательными температурами днём и ночью, а осадков почти нет.