В ходе проверки отобрали больше трёхсот образцов продукции (салаты, мясная и рыбная кулинария и полуфабрикаты), из которых около половины «не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям».

Поскольку нарушения имели типовой характер во всех проверенных дарксторах, руководство Роспотребнадзора провело совещание с представителем «Самоката», где разобрали все нарушения.

«Самокат» сообщил, что продукция проблемных поставщиков выведена из ассортимента, выданные Роспотребнадзором предписания «уже находятся в процессе устранения», кроме того, «внедрен новый процесс проверки всего ассортимента на соответствие требований безопасности продукции».

Также в «Самокате» отметили, что вместе с Роспотребнадзором разработали требования к компаниям, осуществляющим быструю доставку товаров через дарксторы. Что это за требования, пока неизвестно.