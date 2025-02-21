В МИЭТе предупреждают, что руководство университета для решения важных вопросов чаще использует электронную почту и советуют перезванивать или писать самим для подтверждения информации, не раскрывать личные данные, не переходить по ссылкам в сообщениях и письмах и блокировать подозрительные контакты.

Это далеко не первый случай подобного мошенничества в МИЭТе. Например, в январе мошенники не только звонили и писали в мессенджеры, но и отправляли письма с поддельных адресов электронной почты.