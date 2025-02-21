Во вторник мы рассказывали об окровавленном человеке, которого забрала скорая от корпуса 1204. По словам очевидцев, он получил ранения в результате конфликта с другим мужчиной. Источник в департаменте здравоохранения на следующий день сообщил «Зеленоград.ру», что 40-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Через два дня, после запроса «Зеленоград.ру», полиция сообщила о задержании нападавшего и опубликовала видео конфликта, который произошел в кондитерской «Ангел» в корпусе 1215. На записи видно, как один человек много раз бьет другого в голову, затем тот выходит на улицу и падает. Полиция уточнила, что множественные удары в область головы и туловища были нанесены, предположительно, складным ножом. Причина конфликта не уточняется

Через два часа подозреваемого задержали в 10-м микрорайоне и заключили под стражу. Им оказался 43-летний местный житель, раньше неоднократно судимый. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (статья 213 часть 2). Наказание за это преступление — от штрафа до лишения свободы на семь лет.

В полиции уверяют, что жизни пострадавшего сейчас ничто не угрожает.