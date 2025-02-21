Ошибку заметили только после жалобы местного жителя. В РЖД уже заказали новую навигацию — на выходе из вокзала указатели уже заменили (на фото). В подземном переходе обещают заменить до конца марта.

Хорошо бы, конечно, чтобы ошибка на табличках была бы самой большой проблемой нового вокзала. Однако в списке неудобств лидирует отсутствие отопление — даже с правильной навигацией на вокзале всё ещё адски холодно