Официально эта должность называется «Уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному управлению Андреевка» — название показывает, что формально этот чиновник представляет главу округа на данной территории.
Теперь уполномоченным по Андреевке стал Дмитрий Воронов. Раньше он работал на аналогичной должности по соседству — уполномоченным главы Химок по территориальному управлению Кутузовское.
В территориальное управление Андреевка входят также Голубое, Алабушево, Бакеево, Баранцево, Горетовка, Жилино, Общественник.
Контакты нового уполномоченного по Андреевке остались прежними:
- 8-495-536-25-60
- andreevka.t@yandex.ru
- Андреевка, улица Староандреевская, дом 9 (график приема: вторник 10-12, четверг 14-16).
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