Модный десерт в в зеленоградском исполнении стоит 260 рублей и продаётся в трёх вариантах:
- батончик из молочного шоколада с карамелью тоффи, соленым арахисом, шоколадно-ореховой пастой и крошкой песочного печенья
- батончик из молочного шоколада с фисташковой начинкой и кремом «каравелла»
- батончик из темного шоколада с ореховой пастой, кремом «каравелла» и крошкой песочного печенья
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