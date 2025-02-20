«Моей маме поступил звонок якобы из управляющей компании, сказали, что завтра будут менять двери в подъезде, спросили сколько магнитных ключей ей заказать, она ответила, предложили заказать запасные бесплатно. Дальше сказали, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, общего больше не будет: „Сейчас код вам придёт. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи“. После того, как она сказала код, мгновенно поняла, что натворила», рассказал читатель «Зеленоград.ру» Рустам.

Мошенники сразу же блокируют доступ к Госуслугам — меняют пароль и способ его восстановления (на код из приложения или на секретный вопрос). Для восстановления доступа к Госуслугам, необходимо приехать в любой центр «Мои документы» (МФЦ) с паспортом и номером СНИЛС, чтобы поменять пароль на госуслугах.

«Приехав в МФЦ, мы оказались не одни, кто попался на уловку с кодом от домофона», сказал Рустам и посоветовал написать заявление в полицию и предупредить близких.

Мошенники — опытные психологи и умеют повести разговор так, что собеседник теряет бдительность и называет код из смс, хотя в тексте сообщения прямо написано, что это код для входа в Госуслуги: «Никому не сообщайте код — его спрашивают только мошенники».

Перешлите это сообщение близким и знакомым, чтобы предупредить их об этом мошенничестве