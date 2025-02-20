«Понадобится еще немного времени, чтобы завершить подготовку здания к запуску, навести там порядок после ремонтных работ, переехать и обустроиться в обновленных помещениях», сообщили в горбольнице.

Открытие поликлиники планировали на 24 февраля и заранее открыли запись к врачам с этой даты. Теперь расписание в ЕМИАС в ближайшее время перезагрузят.

Если вы уже записались на прием, то перезаписываться и распечатывать талоны заново не надо — дата и время записи сохранятся, но прием будет вестись по другому адресу. Номер кабинета вы сможете уточнить на стойке информации. До каждого записавшегося постараются дозвониться и переориентировать их на другие (работающие) филиалы.

Дату открытия поликлиники и начала приема пациентов в корпусе 2042, а также подробности новой маршрутизации, сообщат позже.