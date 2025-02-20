«Если бы на её месте был ребёнок, понятно, чем бы это закончилось» — как спасали женщину, упавшую в яму возле стройки 20.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Это произошло во вторник вечером, когда она гуляла с собаками — шла по тропинке от Березовой аллеи вдоль стройки «аквапарка». По телефону она позвонила подруге, та позвонила во все службы. Потом она позвонила дочери и соседу — дочь увела собакам и вернулась, сосед остался с ней дожидаться приезда помощи.

Из-за падения у неё большая гематома, лопнул сосуд, нужна операция, но пока её отложили из опасения большого кровотечения — пару дней её понаблюдают и потом будут операция, рассказала её дочь Александра. Источник в больнице сообщил «Зеленоград.ру», что состояние удовлетворительное, проходит лечение в травматологии. Врач скорой сказал, что ей повезло — она могла бы переломать ноги, упав с такой высоты.

По словам дочери, глубина ямы 3-4 метра, внизу труба. Она упала между стеной и трубой. Вокруг ямы не было не то что ограждения, не было бетонного кольца — это не колодец, а просто узкая дыра, чуть шире плеч, в которой даже не повернёшься. Вылезти самостоятельно не получится. Чтобы её как-то зацепить и вытащить, пришлось снимать пуховик.

«Очень хочется найти человека, который отвечает за это строительство, — сказала „Зеленоград.ру“ Александра. — Я считаю, что такого происходить не должно. Я рада, что мама смогла дозвониться из ямы… — здесь Александра начала плакать. — Но если бы на её месте был ребёнок или пожилой человек, понятно, чем бы это закончилось. Я считаю, это халатность при строительстве».

Александра благодарит сотрудников скорой и МЧС за оперативную работу. Семья хочет получить возмещение физического и морального вреда и просит откликнуться юристов, которые могли бы помочь в этом деле. Если вы готовы помочь, напишите в сообщения группы

Рабочие со стройки «аквапарка» накрыли яму фанерой и поставили сверху светоотражающий знак. Но кто вырыл яму и не огородил её заранее, пока неизвестно.

В префектуре «Зеленоград.ру» сказали, что «балансодержателя люка должна определить управа, но в управе не назвали балансодержателя». И добавили, что «проходит дополнительное обследование коммуникаций совместно со всеми службами».

А пока «проходит дополнительное обследование», рядом со злополучной ямой остаётся неогороженной длинная траншея, глубиной по пояс, в ней торчат кабели, на дне лежат трубы.

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