«Жители 15-го микрорайона собрались, чтобы выразить свою признательность дворникам за их усердный и качественный труд, высокое профессиональное мастерство», сообщили в «Жилищнике». Кроме значков с благодарностью за труд, дворникам подарили шоколадки.

В управляющей компании поблагодарили жителей «за внимательное отношение к общим трудностям» и пожелали всем причастным к коммунальному порядку в городе терпения и здоровья.