«Лестница на первом этаже перед лифтами начинает разрушаться. Отваливаются куски бетона, повреждена плитка», — написала на портал «Наш город» жительница корпуса 923. В ответ местный ЖСК купил материалы и отремонтировал лестницу, но, судя по фотографиям из отчёта это не был капитальный ремонт, хотя несущая арматура уже ржавеет, а бетон крошится.

Корпус построен в 1975 году. И домов такого же «возраста» с подобными лестницами, где широкие бетонные ступени крепятся к единтвенной центральной балке (косоуре), по всему городу — много. Рано или поздно ступенька обрушится — под собственной тяжестью или, что хуже, прямо под человеком. Это происходило минимум дважды: в декабре сломалась ступенька в корпусе 1438, а несколько лет назад — в корпусе 1121. И это только то, что известно «Зеленоград.ру»

Можно ли отремонтировать разрушающуюся ступеньку, непонятно. Возможно, единственный надежный вариант — полностью её заменить. Управляющая компания делает это, правда, ставит не новую бетонную ступеньку, а полностью металлическую. Временной мерой может быть установка металлических подпорок по краям ступенек, чтобы уменьшить нагрузку на материал (на фото).