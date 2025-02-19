Бетонные немонолитные лестницы в подъездах разрушаются с риском в любой момент поломаться — косметический ремонт не помогает, нужна замена 19.02.2025 ZELENOGRAD.RU

«Лестница на первом этаже перед лифтами начинает разрушаться. Отваливаются куски бетона, повреждена плитка», — написала на портал «Наш город» жительница корпуса 923. В ответ местный ЖСК купил материалы и отремонтировал лестницу, но, судя по фотографиям из отчёта это не был капитальный ремонт, хотя несущая арматура уже ржавеет, а бетон крошится.

Корпус построен в 1975 году. И домов такого же «возраста» с подобными лестницами, где широкие бетонные ступени крепятся к единтвенной центральной балке (косоуре), по всему городу — много. Рано или поздно ступенька обрушится — под собственной тяжестью или, что хуже, прямо под человеком. Это происходило минимум дважды: в декабре сломалась ступенька в корпусе 1438, а несколько лет назад — в корпусе 1121. И это только то, что известно «Зеленоград.ру»

Можно ли отремонтировать разрушающуюся ступеньку, непонятно. Возможно, единственный надежный вариант — полностью её заменить. Управляющая компания делает это, правда, ставит не новую бетонную ступеньку, а полностью металлическую. Временной мерой может быть установка металлических подпорок по краям ступенек, чтобы уменьшить нагрузку на материал (на фото).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В открытый люк упала женщина в 4-м микрорайоне Новости
После драки в автобусе 400T возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — вмешался Следственный комитет Новости
Школа iq007 и педагог Децик Елена приглашают на занятия по направлению НейроEnglish Реклама
Сильный пожар возле Голубого и Андреевки во вторник вечером Новости
Строителям проезда между Центральным и Московским проспектами отключили электричество. Они запустили генератор, который сильно шумит. Зато со стройкой всё идёт неплохо Новости
Февраль — время настоящих мужчин! Реклама
Территорию в глубине 1-го микрорайона капитально реконструируют Новости
Ко дню всех влюбленных зеленоградские кафе и рестораны выпустили специальные десерты Новости
Баварские колбасы и пряная рулька в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
Автобус до метро «Ховрино» планируют запустить от Солнечногорска Новости
Скончалась ректор зеленоградского института ИМБО Любовь Яковлева Новости
Откройте мир гармонии с йогой в Зеленограде! Реклама
Каток с искусственным льдом привели в порядок только после завершения оттепели. Есть подозрения, что оборудование для наморозки льда не работает Новости
Зеленоградской семье передали награду погибшего в 1945 году родственника-фронтовика Новости
Реабилитация для детей в Зеленограде (РЦ «Прогресс») — 16 февраля пройдёт бесплатная диагностика с квалифицированным специалистом Реклама
Продолжается порча асфальта под видом уборки наледи Новости
Машины обстреливают из пневматики на Льяловском шоссе — это продолжается не первый год. А ещё стрелок «тренировался на кошках» Истории
Новый набор в школу изобретателей на 2025 учебный год в Зеленограде! Реклама
Повторная облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Против руководства закрывшегося фитнес-клуба «Грин Сити» могут возбудить уголовное дело Новости
Гинекология 2.0 — медицинский центр «Литех» приглашает пройти обследования женщинам и мужчинам при подготовке к ЭКО Реклама
ДТП на Крюковской эстакаде. Есть пострадавший Новости
Пожар в корпусе 405А — в этом здании ресторан Temple Bar и кальян-бар Мята Platinum Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Новую автобусную остановку устроили на Кутузовском шоссе. Вокруг почти ничего нет Новости
Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось Новости
Собрать робожука, приготовить бетон и сконструировать собственный мост: или почему дети бегут на занятия в «Склад Ума», как на праздник? Реклама
Тотальная проверка билетов проходит в Ховрино — на конечной остановке автобуса е41 Новости
Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации Истории
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково. К 165-летнему юбилею знаменитого писателя Истории
Звук сильного взрыва разбудил ночью жителей 1-4 микрорайонов Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру