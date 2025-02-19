Показывать сериал про Пушкина «Натали и Александр» начали на «Первом канале» в 22:00.

«Мне посчастливилось в этом проекте быть хореографом-постановщиком, — рассказал Виталий Сурма на своей странице в соцсети. — Снимали всё лето. Ставил хореографию всех танцев. Смеялись, танцевали с замечательными актерами: Ксения Трейстер, Григорий Верник, Александр Зарядин».

Сериал «Натали и Александр» рассказывает историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина. Короткий период жизни, ставший самым счастливым и самым роковым для них. Натали мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения.

Виталий Сурма — профессиональный танцор, многократный финалист чемпионатов мира и Европы, хореограф-постановщик балов, фильмов, клипов, сериалов и шоу. Сотрудничая со звездами эстрады и киноиндустрии, он успевает воспитывать новых звезд и чемпионов в собственной школе танцев в Зеленограде.

«Моя мечта — просто развивать у детей любовь к танцам», говорил Виталий Сурма в интервью «Зеленоград.ру», рассказывая о правилах жизни настоящего танцора (читайте по ссылке в первом комментарии)