Новое кафе находится в 4-м корпусе зеленоградского университета и работает с 9 до 17 (для тех, кто может пройти в МИЭТ).

В меню пасты, пельмени и вареники (раньше в этом помещении было кафе «Пельмешка»), супы, напитки и выпечка.



