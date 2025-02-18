Это произошло во вторник вечером, когда она гуляла с собаками — шла по тропинке от Березовой аллеи вдоль стройки «аквапарка».



Прохожие (или рабочие) вызвали полицию, пожарных и скорую помощь. Пожарные спустили в люк лестницу и вытащили пострадавшую, скорая увезла её в больницу, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец происшествия.



Люк рабочие прикрыли обрезками стройматериалов. Состояние женщины сейчас неизвестно.



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