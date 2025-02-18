Выкапывать борщевик будут в первую очередь «на участках с большой плотностью произрастания, имеющих высокую рекреационную нагрузку и расположенных вблизи жилой застройки». Местом выполнения работ значится район Крюково, но адреса или ориентиры неизвестны. Возможно, это парки, бульвары и прочие озелененные территории в районе.

Общая площадь обработки от борщевика — 3,5 гектара. Это не так много, но если считать площадь участков, на которых растёт борщевик — другое дело. Официально эти работы они называются «экологической реабилитацией природных территорий зеленого фонда», на них выделено 7,5 миллионов рублей.

Важно, что борщевик предписано не косить (как на прошлогоднем фото возле 14-го микрорайона), а выкапывать, вывозить его стебли и корни, а затем подготовить почву и посеять луговые травы. Начать должны 15 мая, на всю работу даётся один месяц.