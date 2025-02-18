Во вторник около 16:20 возле корпуса 1204 поссорились двое мужчин. Прохожий, лет 40, вступился за одного из них, в результате другой участник ссоры нанёс прохожему ножевое ранение в щеку, рассказал очевидец. Раненый мужчина упал, на короткое время потерял сознание, другие прохожие привели его в чувство, попытались остановить кровь, вызвали скорую и полицию. Врачи забрали пострадавшего уже в сознании, очевидцы остались ждать полицию.

Задержан ли виновник с ножом, пока неизвестно.