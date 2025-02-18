Читатели «Зеленоград.ру» сообщают о сложностях с продлением льготных рецептов. По их словам, раньше этим занимался фельдшер, а теперь записи к ним нет (или их вообще нет в поликлиниках). Теперь, чтобы продлить льготный рецепт, надо записываться на прием к участковому терапевту и идти лично (родственникам идти нельзя).

Если вы столкнулись с такой ситуацией, просим написать свою историю, какие-то детали. Спросили департамент здравоохранения и готовим публикацию об этой ситуации.

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