Что точно горит, пока неизвестно. Пожарные уже поехали, сообщают местные жители. Если вы знаете подробности, пожалуйста, напишите.
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