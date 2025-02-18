Конфликт между пассажирами автобуса произошёл 10 февраля, сообщил канал «Многонационал» и опубликовал видео происшествия (осторожно — внутри ненормативная лексика). Начала конфликта на видео нет, кто первый начал непонятно, но после словесной перепалки началась драка, в результате которой одному из участников, мужчине с ребенком в коляске, повредили куртку на спине и, судя по всему, нанесли травмы.

После драки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Однако затем, как утверждают в публикации, «подключились старшие братья и дело начинают спускать на тормозах».

Сегодня в дело вмешался следственный комитет. Председатель СК Бастрыкин узнал, что «дело может быть заволокичено», поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство и доложить о результатах.