Причина поломки освещения, которая обнаружились при обследовании — короткое замыкание на линии и «обгар питающего кабеля».

Любопытно, как реагировали на жалобы: «В 20-м районе четвертый день не горят фонари в парке», писала местная жительница 10 декабря в зеленоградском телеграм-чате. «Уточните точную локацию», отвечал ей представитель префектуры. «В парке 20-го района!!!», почти кричала жительница в ответ, судя по количеству восклицательных знаков. Хотя, кажется, достаточно выйти в парк вечером, чтобы увидеть «точную локацию».

На жалобы жителей наконец начал отвечать «Жилищник»: ремонт идёт, но требуется закупка материалов и капитальные работы, так что на его выполнение отвели три месяца. «В связи с проведением конкурсных процедур по закупке материалов, а также необходимостью проведения комплекса работ капитального характера, работы по подключению к сети опор освещения в парке будут выполнены в срок до 20 мая».

В своём телеграм-канале «Жилищник» добавляет, что ее сотрудники и работники «Россетей» уже проводят работы по восстановлению освещения, не уточняя сроки. «Просим вас понять необходимость проведения технических работ и заранее благодарим за терпение».

Сейчас местный житель сообщил, что фонари уже горят, трёх месяцев на починку не потребовалось.