Неказистый лёд на дворовых катках после январской оттепели полностью растаял. Сейчас погода снова морозная, но залить катки всё равно не получится. Для этого нужна не только температура ниже -5, но ещё и снег.

Заливка льда осуществляется на снеговую подушку толщиной не меньше 5 сантиметров, объяснили в «Жилищнике». А выпавшего снега не хватает даже, чтобы закрыть травинки на искусственном газоне. Нет снега — нет и льда на катке.

По прогнозу, отрицательная температура продержится до середины следующей недели, потом снова начнётся оттепель, а там и весна. Снегопадов в этом время не обещают, а значит и льда на катках не будет.

В итоге катки с естественным льдом во многих дворах почти и не работали — первый лёд удалось залить в середине января, прямо перед оттепелью.