Первые сообщения в об аварии в корпусах 1551-1554 начали поступать ночью. «В батареях ледяная вода, на улице мороз, трубы может прорвать», опасались местные жители.
«Жилищник» отвечал, что проблема на ЦТП-50, за которую отвечает организация МОЭК (она снабжает дома теплом). В 7:42 сообщили, что МОЭК перезапустил насосы. Но, похоже, это не помогло. После этого «Жилищник» отвечал людям, что перенаправил их обращение в МОЭК и по состоянию на 8:15 ответа не было.
Обновление на 9:20 — жители начали сообщать, что отопление начали включать. «Жилищник» сообщил о починке в 9:50
Между тем на улице по-настоящему зимняя погода — ночью было -15, на момент публикации -12.
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