На дороге от Московского проспекта вглубь 3-го микрорайона летом меняли асфальт, плитку и бордюры, делали новые газоны. Всё это благоустройство простояло три с половиной месяца, после чего было разрушено и разломано из-за капитального ремонта поликлиники.

Дорога идёт мимо домов, детской поликлиники, спортивной и средней школы. Всё лето люди терпели капремонт дороги со всем сопутствующим — невозможностью нормально пройти, пылью и шумом. В ходе ремонта три колодца теплотрассы (её тоже ремонтировали) вывели с газона непосредственно на тротуар. Это странное решение, явно неудобное для пешеходов. Одновременно Мосводосток перерыл участок проезда — начал присоединять дождевую канализацию к своим сетям. Затем там просел грунт и в наполненный водой котлован упал светофор.

В сентябре работы завершили, котлованы закопали. Но в середине декабря начался капитальный ремонт детской поликлиники. Теплотрасса к поликлинике проходит как раз под свежеблагоустроенной пешеходной дорожкой. Поэтому уже в январе новый тротуар и бордюры разрушили, новые газоны разрыли. Вместо дороги теперь длинная траншея и стройка. После которой придётся заново восстанавливать и благоустраивать проезд и тротуар.

О реконструкции поликлиники и прокладке к ней теплотрассы в правительстве Москвы не могли не знать заранее, как и о благоустройстве дороги. Такие работы планируются, делаются проекты и сметы. Можно было сопоставить сроки и не заниматься «заменой асфальта большими картами», который заведомо будет разрушен через три месяца. Несколько миллионов рублей фактически выброшены на ветер — вряд ли это сознательная политика мэрии, скорее — отсутствие координации между планами различных ведомств.

А то, что местным жителям придется по второму разу терпеть все прелести капремонта дороги, чиновников уже давно не смущает. Закончить работы обещают через месяц, в середине марта.

Группа жителей отправила коллективное обращение Сергею Собянину (копия есть у редакции), в котором призвала мэра разобраться с нецелевым использованием бюджетных денег. И не просто разобраться, а найти виновных должностных лиц и обязать их возместить в государственную казну средства, затраченные на ненужный и преждевременный ремонт пешеходной дороги. Посмотрим, что ответят.