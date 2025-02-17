Подмосковные власти продали здания на Жилинской улице, где в советские года был детский лагерь «Спутник», а впоследствии дом отдыха. Самая старая постройка — 1946 года, но основные возводили в 1960-80-х годах.

Ведомственный лагерь существовал до начала 1990-х годов, дом отдыха — до 2015 года. В 2023-м весь комплекс строений передали из федерального подчинения региональному — Московской области. На торги выставили 16 капитальных зданий — это два трехэтажных спальных корпуса, бассейн, клуб-столовая, игровой павильон, душевые, склады-мастерские, теплица, прачечная, овощехранилище, ангар, водонапорная башня, котельная, гараж, а также артезианская скважина.

Участок, на котором они находятся, относится к особо охраняемой природной территории. Ранее здесь была графская усадьба Голубое-Знаменское. Старинный деревянный дом (памятник архитектуры, постройка конца 19 века) тоже использовался как корпус пионерлагеря, но сгорел в 1992 году.

Стартовую цену за здания и участок в процессе аукциона подняли со 158 до 194 миллионов рублей. Новый собственник — петербургская компания «Центральное агентство залогового имущества». Компания занимается покупкой имущества с торгов по банкротству. Что она будет делать с выкупленным комплексом зданий и землей, пока неизвестно — возможно, объект приобрели для дальнейшей перепродажи. По документам, разрешенное использование участка — «для дома отдыха».