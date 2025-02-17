Их поставят по краю дорог в местах концентрации ДТП. Монтаж начнут весной-летом, сообщили в областном минтрансе. Точные места пока не сообщают

Тросовые ограждения — спорное решение. У них много плюсов, в первую очередь дешевизна установки и обслуживания, но есть и серьёзные минусы: малая заметность в темноте, не выдерживает большой вес, травмоопасность для мотоциклистов и другие.

В начале февраля после наезда на такое ограждение на Пятницком шоссе опрокинулась машина. Некоторые водители говорят, что им «страшно ездить рядом с этими столбиками», другие возражают — если бы не ограждение, машина выехала бы на встречку и последствия могли быть тяжелей.

Однако сложно спорить с претензией про отсутствующее освещения: «Почему на опасном участке нет освещения, зато есть столбики с тросами», не понимают водители.