«В подъезде корпуса 1121 коммунальщики восстановили штукатурно-окрасочный слой стены», сообщили в Мосжилинспекции (МЖИ), которая контролирует работу управляющих компаний.

Ежегодно «Жилищник» приводит в порядок несколько сотен подъездов — эта работа как раз и включает, в частности, покраску таких «уставших» стен. Косметический ремонт подъездов надо проводить раз в пять лет, но корпуса 1121 в планах на этот год нет. Вероятно, предыдущий ремонт от «Жилищника» пять лет продержаться не смог

Обратиться в МЖИ любой житель может самостоятельно — проще всего это сделать на сайте ведомства.