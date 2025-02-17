Средняя площадь квартир в домах, введенных в эксплуатацию в 2024 году в Зеленограде составила 46,5 кв.метров. Это почти самый маленький показатель среди других округов Москвы (меньше на полтора квадрата только в Юго-восточном округе).

Среднее значение по Москве — 56 кв.метров, хотя на него повлияли квартиры Новой Москвы (ТиНАО) — там строят квартиры в среднем по 63,2 кв.м, причем построили их больше 30 тысяч, посчитал канал «Районная аналитика» по данным Мосстата.

В Зеленограде число новых квартир, построенных в прошлом году, гораздо скромнее — всего 1452 (меньше только в Центральном округе).