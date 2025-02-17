Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. Обычно во время подготовки и проведения салюта закрывают для транспорта участок Центрального проезда от МИЭТа до префектуры и часть Озерной аллеи возле предприятий Южной промзоны. А также ограничивают въезд на Центральную площадь. Скорее всего такие перекрытия будут и в этом году, но ГИБДД обычно предупреждает об этом только накануне.