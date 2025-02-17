Мы уже рассказывали, как новую лестницу во дворе испортили очевидно бесполезным пандусом, а местные жители требуют его убрать. При этом пандус сделан строго по проекту и указанию «Жилищника» — подрядчик тоже был удивлен таким заказом и даже запросил письменное подтверждение.

Кажется, всем уже очевидно, что заказчик допустил ошибку в проекте (кстати, не первую для этой многострадальной лестницы) и пандус надо убрать или радикально переделать. Но не тут-то было.

В управе и префектуре заявили, что по контракту и проекту пандус должен быть, поэтому пусть сначала подрядчик сдаст объект, а только потом «будет рассмотрен вопрос о демонтаже». Тогда же «особое внимание уделят обращениям жителей, по результату которых будет принято решение о целесообразности пандусов». То есть, чтобы исправить ошибку, надо сначала её совершить и закрыть актами.

Это не уникальная ситуация. Например, при строительстве проезда в 3-м микрорайоне вдоль дома «Флейты» явно ошибочно сделали заезды к некоторым подъездам. Но глава управы сказал, что если эту ошибку исправить сейчас, то это будет нарушение проекта и строители не смогут сдать работы.

Получается, проект это вроде священного текста — ни на букву отступать от него нельзя, если даже все видят ошибку. Но на самом деле нет — некоторые проекты правят на ходу. Например, при масштабной реконструкции городского пруда в 2019 году, чиновники префектуры многократно исправляли уже согласованный проект. И ничего — мир не рухнул.