«До каких пор будет издеваться над жителями корпуса 2038 служба доставки „Самокат“? — возмущается Ирина. — В будни и выходные, с утра до вечера, каждый час приезжают и разгружаются грузовые машины с таким грохотом, что даже с закрытыми окнами невозможно находиться дома. Теперь стали приезжать огромные фуры, которые не дают проехать местным жителям. Тележки разваленные и раздолбанные — катаются очень громко. Всё заставлено электровелосипедами, асфальт и плитка в ямах. Почему жители должны страдать?».

Курьеры «Самоката» также постоянно «орут под окнами», отметила Ирина, а летом сидят на детских площадках — из-за них много мусора, вытоптана трава. Она считает, что такие заведения должны находиться в отдельных помещениях, а не в жилом доме.

После жалобы префектура «провела беседу» с руководителем службы доставки «Самоката». Там рассказали, что уже кое-что предприняли для снижения шума от разгрузки: заказали бесшумное покрытие на пандус, на входную дверь поставили доводчик, пол покрыли линолеумом, стали использовать тележки с резиновыми колесиками; товары доставляют грузовиками, а не фурами, для электровелосипедов организовали велопарковку.

В префектуре рекомендуют жителям вызывать полицию в случаях нарушения тишины с 23 до 7 часов — звоните по телефону 112 или 8-499-717-46-87 (отделение полиции по району Крюково). Правда, известно, что полиция на такие вызовы приезжает неохотно, и, как правило, шум после этого стихает лишь на время. Ну а в борьбе со всеми остальными неудобствами полиция точно не поможет.