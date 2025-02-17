Мария Родина — молодой специалист, только в прошлом году окончила Курский медуниверситет. В Московской области действует специальная программа по стимулированию найма врачей: с этого года для медработников увеличили и расширили компенсацию аренды жилья, повысили выплаты по программе «Приведи друга», действует программа «Социальная ипотека», предусмотрены большие единовременные выплаты трудоустройстве, бесплатные земельные участки для строительства дома, доплаты молодым специалистам и компенсация проезда до работы и обратно.

Возможно, работать врачом в поликлинике Андреевки уже выгодней, чем в Зеленограде. Мэр Собянин уверен, что срок ожидания приема терапевта составляет один день, но фактически это не всегда так — например, прямо сейчас жители старого города не могут записаться на прием к участковому (смотрите скриншот с сайта мэрии). Что происходит, непонятно, но департамент здравоохранения обычно отвечает, что врачи на больничном, что есть вакансии — и так всегда.