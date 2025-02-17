У них есть вода и еда от сердобольных горожан, тепло от коммуникаций и никакого беспокойства от коммунальщиков.

«Они ждут вас на остановке „Путепровод“, — рассказал „Зеленоград.ру“ местный житель Иван. — Судя по моим наблюдениям, крыс стало больше — сначала бегали две-три, а сейчас 40-50. У крыс есть корм и живут они там хорошо».

Предназначен ли корм для крыс или они объедают собак и кошек, неизвестно. Но когда крысы расплодятся, а корма станет не хватать, они пойдут искать его в других местах района. Спросим управу, что планируют делать с этим зоопарком.