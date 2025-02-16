Он соединит посёлок Рублёво и микрорайон Рублёво-Архангельское — это возле МКАДа, между Новорижским и Рублёвским шоссе. Кстати, недалеко от Зеленограда — когда мост построят в 2027-м году, можно будет съездить и посмотреть.

Контракт на строительство уже подписан. По техническому заданию ванты будут закреплены на пилоне кольцеобразной формы. Длина моста — 390 метров.