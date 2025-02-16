Пешеходный проход к ним от Зеленограда к перекрыли в октябре прошлого года, но забор сломали, и партизанская тропа сохранилась. Сейчас она существует, пройти можно, но придётся перейти две траншеи по не очень надёжным деревянным мосткам.

По пути раскопана территория под перекладку трубопроводов или других инженерных сетей. Мостки заботливо поставлены, но немного шатаются. Канавы под ними глубокие.

Проход осенью перегородил собственник участка, на котором находится тропа — группа компаний Fresh. В тот момент идущих к «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен») и «Зеленопарку» и упёршихся в забор отправляли идти в обход через кафе «Помпончик» — это около 700 лишних метров пути, причем неудобный.

Бесплатные автобусы из Зеленограда в «Лемана Про» теперь ходят раз в час, в «Зеленопарк» — раз в полчаса. Разные чиновники обещали поспособствовать в решении этой проблему, но изменений пока нет.