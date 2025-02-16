Двенадцать раненых и один погибший — это статистика за январь в Зеленограде. По сравнению с январем прошлого года рост на 333%.

Эта тенденция началась раньше — в декабре число ДТП с пострадавшими выросло на 33% к аналогичному периоду прошлого года, в ноябре — на 44%. При этом год назад тенденция была обратная — число ДТП с пострадавшими снижалось все эти месяцы.

«За этими сухими цифрами — конкретные люди, семьи, близкие погибших и пострадавших», — говорит директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович и, как житель Зеленограда и специалист, выступает за немедленные активные действия: «Действовать жёстко, резко и как можно скорей. Непопулярными для старта методами ограничений, наказаний и регулирования — по другому не работает. Под вой и недовольство тех, кто не хочет думать, а хочет просто горлопанить».

По логике Антоновича, ответственные за безопасность дорожного движения предпочитают не принимать необходимые меры, опасаясь недовольство горожан:

«Подумаешь фигня какая — намолотили на дорогах тьму людей, зато с вожделенным нештрафуемым порогом +19 км/ч, зелёным миганием и отсутствием обращений от граждан: не надо отписываться и работы поменьше».

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ГИБДД подтверждает, что число пострадавших в ДТП выросло, но для исправления ситуации сосредоточится на поиске пьяных водителей

Как вы считаете, существует ли проблема роста числа ДТП с пострадавшими на самом деле или Антонович нагнетает? Примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.