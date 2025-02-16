«Сегодня бегала по лыжероллерной трассе за горбольницей, и навстречу выбежала стая собак, которые пытались наброситься на меня. А ведь там тренируются дети. Примите, пожалуйста, меры», — пожаловалась в префектуру жительница Зеленограда в конце января.

Заявка на отлов собак и помещение их в приют направлена в ГБУ «Доринвест», ответили спустя две недели из управы: «Выезды бригады по указанному в обращении адресу запланированы с 13 до 20 февраля».

Будут ли собаки ждать ловцов, неизвестно. Однако известно, что в результате таких неспешных выездов, ловцы собак в указанном месте часто не находят.

С такой же проблемой столкнулись жители 22-го микрорайона — там собаки напали на ребенка, который шёл в соседний микрорайон (в проезде 687, возле заправки и шиномонтажа). Из-за этих собак некоторые местные жители теперь ходят в обход. Один из них оставил заявку на отлов, но собак не нашли.

Подать заявку на отлов можно самостоятельно — по телефону единой справочной службы Москвы 8-495-777-7777 или в управу своего района (там направят заявку в «Доринвест»). Делайте это всякий раз, когда увидите агрессивных бродячих собак: снимите их на фото или видео, точно зафиксируйте место.