Уже открылась запись к терапевту — сообщают о возможности записи на 24 февраля и позже. В горбольнице точную дату открытия пока не объявляют, ссылаясь на необходимость согласований.



Впрочем, февраль-март это плановый срок — раньше обещали, что ремонт закончат в первом квартале 2025 года. Закрыли поликлинику в конце 2023 года, но сколько займет ремонт, сначала не говорили.



Ремонт этой поликлиники вызвал недоумение местных жителей. Действительно, её открыли относительно недавно, в конце 2012 года. Неужели, за это время здание настолько обветшало, что ему потребовался капитальный ремонт?



Так и есть, утверждают в зеленоградской больнице: «Время берет свое… Сотрудники поликлиники всеми силами старались сохранять ее в первозданном виде, но сейчас все системы и коммуникации нуждаются в ремонте и местами в полной замене».



Ещё одна причина — «совершенно новые требования», которые предъявляют сейчас к планировке помещений и оборудованию поликлиник. Новый стандарт московских поликлиник предполагает замену аналогового оборудования на цифровое, более удобную планировку, открытые пространства, размещение самых посещаемых кабинетов на первых этажах, а кабинеты врачей и диагностики по одному профилю — на одном этаже.