Всего восемь градусов тепла показывало в субботу утром табло в одном из поездов МЦД, сообщил «Зеленоград.ру» пассажир. Другой пассажир прислал фото табло, на котором было всего +6 и сказал, что к концу поездки температура опустилась ещё на два градуса.

По любым нормативам это слишком холодно. Даже в автобусах температура в салоне зимой не должна опускаться ниже 12 градусов.

Перевозчик ЦППК советует при проблемах с температурой обратиться по связи «пассажир-машинист» непосредственно к локомотивной бригаде. Несмотря на это, машинист на вопрос о холоде в вагоне ответил, что не управляет температурой.

Другой вариант — написать жалобу здесь (в конце страницы). Хотя согреться это не поможет.