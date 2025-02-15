Что произошло возле пятиэтажек в 18-м микрорайоне, пока остаётся загадкой — множество сотрудников «Жилищника» граблями убирают опавшие ещё осенью листья.

«Под окнами корпуса 1809 теперь всё в черных пакетах», говорит местная жительница.



Зачем надо было убирать прошлогодние листья, спросим в «Жилищнике». Возможно, отсутствие снега вскрыло, что листья не убрали осенью, как должны были сделать по регламенту (но это не точно).