Трёхкилометровую выделенку в районе Химок сделали за счет небольших уширений и переразметки. В департаменте транспорта ожидают, что автобусы (в частности, 400-й) будут проезжать этот участок в три раза быстрей (10 минут вместо 30).

Физически полосы существовали и до сегодняшнего дня, но, вероятно, с 15 февраля заработали камеры на разметку.

На выделенную полосу уйдут не только автобусы, но и таксисты, освободив общие полосы. Кроме того, новые выделенки положительно скажутся на движении машин: сейчас все правые повороты замедляют правую полосу (из трех), а будут выполняться с новой, четвертой: три левых ряда поедут быстрей. Моделирование показало, что новая полоса добавит 8% пропускной способности в каждую сторону, это сотни машин в час.