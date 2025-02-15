В январе зеленоградцы стали платить за квартиру в среднем 7105 рублей — это данные из почти ста тысяч единых платёжных документов (ЕПД), в которые включены все платежи, кроме электричества. При этом в декабре средняя сумма платежа в ЕПД была 6417 рублей — рост за месяц составил 10,7% подсчитал «Зеленоград.ру».

С января выросла плата за содержание домов и взносы на капитальный ремонт. Но это ещё не всё — с июля подорожает холодная и горячая вода, отопление, вывоз мусора и электричество.

Таким образом, к концу года сумма в ЕПД вырастет ещё и существенно обгонит рост платежей за коммуналку за 2024-й год, в течение которого средний платеж за зеленоградскую квартиру вырос (всего лишь) на 9%.



