В январе зеленоградцы стали платить за квартиру в среднем 7105 рублей — это данные из почти ста тысяч единых платёжных документов (ЕПД), в которые включены все платежи, кроме электричества. При этом в декабре средняя сумма платежа в ЕПД была 6417 рублей — рост за месяц составил 10,7% подсчитал «Зеленоград.ру».
С января выросла плата за содержание домов и взносы на капитальный ремонт. Но это ещё не всё — с июля подорожает холодная и горячая вода, отопление, вывоз мусора и электричество.
Таким образом, к концу года сумма в ЕПД вырастет ещё и существенно обгонит рост платежей за коммуналку за 2024-й год, в течение которого средний платеж за зеленоградскую квартиру вырос (всего лишь) на 9%.
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