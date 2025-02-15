После жалобы в квартиру в корпусе 1006 приехали жилищные инспекторы, нашли незаконную перепланировку, составили протокол об административном нарушении и выдали предписание хозяину квартиры устранить нарушение.

Но тот ничего делать не стал, тогда Мосжилинспекция обратилась с иском в суд, чтобы обязать привести квартиру в соответствие с технической документацией.

Только после этого, не дожидаясь суда, владелец квартиры оформил в проектной организации техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ и подал заявление о согласовании перепланировки. Документы оказались в порядке, инспекция оформила акт о завершенной перепланировке и отозвала иск в суд.



