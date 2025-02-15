Среди вариантов названий спорткомплекса на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» есть «Фотон», «Кремний», «Пластина», «Кристалл» и несколько вариантов с приставкой «Техно». Вы можете проголосовать на сайте Технополиса или под этим постом (результаты отправим в Технополис).

На первом этаже спорткомплекса будут два ледовых поля, разминочная зона для фигуристов и тренировочная — для хоккеистов, корт для большого тенниса. На втором этаже — залы для различных тренировок, площадки для презентаций, переговорные комнаты.

Когда откроется спорткомплекс (с ноября говорят, что он достраивается) и для кого он будет доступен, пока точно неизвестно.



